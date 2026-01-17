Airola bilancio di previsione ’26-’28 Maltese | Servizi ai minimi termini e tasse alle stelle

Ecco l’introduzione richiesta: Di seguito, si presenta la nota stampa a firma del consigliere comunale di Airola, Giuseppe Maltese, che analizza il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Nel documento, si evidenziano le principali criticità del bilancio, con particolare attenzione ai livelli di servizi offerti e alla pressione fiscale. La lettura offre un quadro chiaro e obiettivo delle scelte finanziarie adottate dall’amministrazione locale.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere comunale di Airola, Giuseppe Maltese. Nella proposta di bilancio portata in Consiglio Comunale dal Sindaco e dall’intera Maggioranza i servizi rimangono ai minimi termini e le tasse invece confermano la massima capacità impositiva. Il bilancio non risulta rispondere alle concrete esigenze del territorio, orientato sempre di più agli appalti di sempre nuove opere pubbliche piuttosto che mantenere efficienti le strutture esistenti. Si continua a modificare l’assetto urbanistico di Airola con sempre nuove opere pubbliche, in assenza del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"

Leggi anche: Bilancio di previsione 2026: «Nessun taglio ai servizi»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bilancio di previsione 2025 – 2027, nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubbliche. Oltre 43 milioni gli investimenti nel triennio - Arezzo, 14 gennaio 2025 – Bilancio di previsione 2025 – 2027, nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubbliche. lanazione.it

Acli Arte e Spettacolo - Progetto Musica - Airola BN (@unaspprogettomusica) - facebook.com facebook