Roma | blitz al Trullo arrestato 28enne denunce sequestri e quasi mille euro di sanzioni

Nella zona del Trullo a Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno portato a termine un intervento di controllo del territorio. Durante l’operazione, è stato arrestato un 28enne, sono state effettuate diverse denunce, sequestrati degli oggetti e comminate sanzioni per circa mille euro. L’intervento rientra in un servizio straordinario finalizzato a mantenere l’ordine nel quartiere.

Controlli straordinari dei Carabinieri nel quartiere Trullo: arresti e denunce per evasione e porto di armi. I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno recentemente effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Trullo, con l’obiettivo primario di prevenire e reprimere la criminalità diffusa. Questa operazione si è svolta in conformità alle linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio finale dell’operazione ha portato all’esecuzione di un provvedimento restrittivo e a due denunce alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

