Mercato coperto a Fondi orari più lunghi e aperture straordinarie

Fasce orarie più ampie al mercato coperto di via Gioberti a Fondi. Domenica 21 dicembre si parte con un'apertura pomeridiana, un evento musicale organizzato dal Bar Oasi in sinergia con il Red's alla presenza di tutti gli operatori dalle 17:00 alle 23:30. Chi vorrà potrà fare acquisti fino a sera.

