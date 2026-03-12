Ritrovamento scioccante nel cassonetto | cinque gattini morti C' è un indagato

Nel comune di Sondrio, in via Bork, sono stati trovati cinque gattini di pochi giorni di vita morti all’interno di un cassonetto dell’indifferenziata. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Attualmente, un individuo è stato iscritto nel registro degli indagati per il presunto coinvolgimento nell’evento.

Un ritrovamento agghiacciante: il riferimento è ai cinque gattini di pochi giorni di vita ritrovati morti all'interno di un cassonetto dell'indifferenziata in via Bork nella vicina provincia di Sondrio. Più precisamente a Livigno, con la scoperta fatta da un cittadino, che ha immediatamente.