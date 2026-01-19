Orientamento e inclusione | con il progetto Scintille gli allievi di ABF portano la LIS nelle scuole medie

Il progetto Scintille, promosso da ABF, offre agli studenti delle scuole medie un percorso di orientamento scolastico innovativo e inclusivo. Attraverso laboratori multisensoriali e tecnologie avanzate, il progetto mira a introdurre la lingua dei segni italiana (LIS), promuovendo sensibilità e comprensione verso le diverse modalità di comunicazione. Un’iniziativa che favorisce l’inclusione e il rispetto delle diversità, offrendo strumenti concreti per orientarsi con consapevolezza nel percorso scolastico.

Un nuovo approccio all'orientamento scolastico. Il progetto Scintille si configura come un' iniziativa rivolta all'orientamento in entrata e definita dalla presenza di laboratori multisensoriali e tecnologici. All'interno di questo contesto ABF ha inserito diverse attività formative dedicate alla Lingua Italiana dei Segni (LIS). L'aspetto peculiare di questa proposta risiede nel ruolo assegnato agli allievi di ABF che, recandosi direttamente presso gli istituti secondari di primo grado del territorio, come nel caso della scuola media di Nembro, hanno assunto la guida delle attività diventando parte attiva e responsabile del processo formativo rivolto ai compagni più giovani.

