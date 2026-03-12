Recensione Thomson Tv MiniLed 65 | completo e dalle elevate prestazioni

Oggi si parla di Thomson e del suo nuovo modello di TV MiniLed da 65 pollici, il 65mg7c15, dotato di Google Tv. La recensione analizza le funzionalità e le prestazioni di questo televisore, evidenziando le caratteristiche tecniche e l’esperienza d’uso offerte dal dispositivo. Si tratta di un prodotto che si inserisce nel segmento delle televisioni di grandi dimensioni con tecnologia MiniLed.

Torniamo oggi ad occuparci di Thomson, con la prova del nuovo Google Tv MiniLed da ben 65 pollici (modello 65mg7c15). Un prodotto davvero completo che include interessanti soluzioni tecniche e con a bordo il sistema operativo Google Tv. Modello che si distingue per varie caratteristiche tecniche e di design dalla versione da 43 pollici da noi provata qualche tempo fa. Il nuovo Tv di Thomson vanta un design elegante e moderno. Spicca, in particolare, la raffinata base centrale interamente in metallo, con gommini sul lato inferiore per non danneggiare i mobili. Molto sottili le cornici attorno allo schermo, con il bordo inferiore leggermente più spesso, in particolare nella zona centrale.