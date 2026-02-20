Recensione Thomson Google Tv MiniLed da 43 | completo intelligente e versatile

Thomson ha lanciato il nuovo Google Tv MiniLed da 43 pollici, un televisore che si distingue per la qualità dell’immagine e la semplicità d’uso. La marca ha deciso di integrare funzionalità smart avanzate e un design compatto, ideale per gli spazi più piccoli. Il televisore offre un’ampia gamma di contenuti grazie a Google Tv e si collega facilmente a dispositivi esterni. La prova di oggi mostra le sue caratteristiche pratiche e il livello di performance.

Il Tv di Thomson si presenta con un design curato ed un'ottima qualità costruttiva. Ricordiamo, in particolare, le cornici sottili sui lati e sul bordo superiore, quasi invisibili con il Tv spento. Proseguiamo con il bordo inferiore, leggermente più spesso, dove troviamo anche il pulsante di alimentazione. Ben realizzato anche il retro in plastica, abbastanza spesso a causa del complesso sistema di retroilluminazione e dei generosi altoparlanti. Passiamo all'ottima base del Tv, con attacco centrale, forma quadrata, in metallo nero spazzolato e gommini sul lato inferiore per non danneggiare i mobili.