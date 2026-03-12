Il prossimo impegno del Real Madrid è contro l’Elche, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 21:00. La squadra madrilena punta a replicare la prestazione della recente vittoria in Champions League contro il Manchester City, dove ha conquistato un successo per 3-0. Federico Valverde ha offerto una prestazione particolarmente convincente, mentre la squadra si è mostrata compatta e determinata.

Il Real Madrid ha probabilmente vissuto la notte più bella della stagione: mercoledì notte ha domato il Manchester City per 3-0, mostrando un Federico Valverde in stato di grazia ma apparendo finalmente come una squadra unita e vera. Il discorso non è ancora chiuso, la gara di ritorno va affrontata col massimo dell’attenzione ma le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Elche (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono ripetere la notte europea

Articoli correlati

Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono chiudere la praticaDopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata...

Villarreal-Real Madrid (sabato 24 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esame durissimo per i BlancosSabato notte il Real Madrid sarà chiamato a confermare i progressi che si sono visti nella partita col Monaco, che ha un po’ riconciliato il Bernabeu...

Una selezione di notizie su Real Madrid Elche sabato 14 marzo 2026...

Temi più discussi: Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di Liga; Le 6 (+1) squadre che non hanno ancora vinto nel 2026; Celta Vigo - Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Real Madrid è tornato in crisi, volano Bayern e Psg.

Real Madrid-Elche: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Real Madrid-Elche in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com

Real Madrid, Benzema non convocato per la gara con l'Elche: è affaticato, ma nessun infortunioKarim Benzema non è stato convocato dal Real Madrid per la partita di domani contro l'Elche. Nessun infortunio, ma solamente l'intenzione da parte dei blancos di dare riposo a uno dei calciatori più ... tuttomercatoweb.com

Il punto sulla ventisettesima giornata di Liga: Il FC Barcelona fatica ma passa a Bilbao col gol di Lamine Yamal. Catalani sempre a +4 sul Real Madrid che vince in casa del Celta Vigo. Vene l'Atlético de Madrid con Sorloth e la doppietta di Nico Gonzalez batte - facebook.com facebook