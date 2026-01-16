Sanità | Conte ' situazione a punto di non ritorno stop riarmo e terapia d' urto per ospedali'

La situazione del sistema sanitario italiano è critica e richiede interventi urgenti. Il governo ha annunciato lo stop al riarmo e una terapia d'urto per gli ospedali, evidenziando la gravità della crisi. È fondamentale intervenire con misure tempestive per garantire un’assistenza adeguata e preservare i principi fondamentali della nostra Costituzione, che tutela il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Questa immagine è il simbolo di come lentamente sta morendo la nostra Costituzione. Il diritto alla salute, qualificato dalla Costituzione come 'fondamentale', in questa foto sprofonda per terra incivilmente. Un 60enne malato di tumore, nel pronto soccorso di Senigallia, è costretto a sdraiarsi sul pavimento per il dolore, dopo aver atteso per ore una barella". Lo scrive Giuseppe Conte sui social postando l'immagine del paziente al pronto soccorso di Senigallia. "È la sanità la nostra prima emergenza nazionale. Il problema non nasce certo oggi, con questo Governo. Ora la situazione però è arrivata a un punto di non ritorno, con 6 milioni di persone che non si curano più e livelli di investimento in sanità rispetto al Pil molto lontani da quel 7% a cui eravamo tornati con la pandemia.

