Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice giallo per il tarantino Protezione civile previsioni meteo
Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allertcon validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulativo generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori ionici.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Maltempo: fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo
Leggi anche: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo: temporali e vento
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il tarantino; Maltempo: temporali a Nord-Ovest e nevicate fino a 500 metri; Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Maltempo, allerta meteo gialla con temporali e nevicate domani 22 dicembre: le regioni a rischio.
Maltempo, allerta meteo gialla con temporali e nevicate domani 22 dicembre: le regioni a rischio - Una perturbazione porta da domani un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia, con pioggia e neve ... fanpage.it
Maltempo, allerta gialla in 4 regioni - ROMA Una perturbazione di origine atlantica porterà, da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord- corrieredellacalabria.it
Meteo – Residuo maltempo su parte d’Italia, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni - Residuo maltempo su parte d'Italia, scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile su Sicilia e Calabria ... centrometeoitaliano.it
MALTEMPO SU PARTE DEL PIEMONTE TRA IL 22 E IL 25 DICEMBRE CON PIOGGE A TRATTI INTENSE E COPIOSE NEVICATE SULLE ALPI; QUOTA NEVE IN SENSIBILE CALO TRA LA SERA DELLA VIGILIA E LA MATTINA DI NATALE P - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.