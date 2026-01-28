Pronostico Monaco-Juventus | il momento magico continua anche in coppa

Da ilveggente.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna in campo mercoledì sera per la partita contro il Monaco, valida per l’ottava giornata della Champions League. La squadra di Allegri cerca di continuare il momento positivo e di consolidare il primo posto nel girone. La partita si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv. Le probabili formazioni sono pronte e i tifosi aspettano con entusiasmo questa sfida che potrebbe confermare il buon stato di forma dei bianconeri.

Monaco-Juventus è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella maxiclassifica, a novanta minuti dalla fine della League Phase, la Juventus è quindicesima. Sono dodici i punti conquistati nelle sette giornate andate in scena finora, gli stessi dell’Inter, che però ha una differenza reti leggermente migliore. Per i bianconeri il discorso è molto simile a quello fatto per i nerazzurri: gli ottavi diretti sono ancora possibili ma la squadra di Luciano Spalletti, oltre a battere obbligatoriamente il Monaco, deve sperare di ricevere buone notizie dagli altri campi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico monaco juventus il momento magico continua anche in coppa

© Ilveggente.it - Pronostico Monaco-Juventus: il momento magico continua anche in coppa

Approfondimenti su Monaco Juventus

Pronostico Udinese-Genoa: continua il momento magico

Pronostico Betis-Getafe: continua il momento negativo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monaco Juventus

Argomenti discussi: Monaco-Juventus pronostico e quote, la chicca sul match; Monaco-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Monaco-Juventus quote 8ª giornata Champions; Monaco-Juventus, pronostico e quote 8ª giornata Champions League 2025/26.

pronostico monaco juventus ilPronostico Monaco-Juventus: il momento magico continua anche in coppaMonaco-Juventus è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

pronostico monaco juventus ilMonaco-Juventus pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Monaco-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per l'ottavo turno della fase campionato di Champions. calciomercato.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.