La Juventus torna in campo mercoledì sera per la partita contro il Monaco, valida per l’ottava giornata della Champions League. La squadra di Allegri cerca di continuare il momento positivo e di consolidare il primo posto nel girone. La partita si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv. Le probabili formazioni sono pronte e i tifosi aspettano con entusiasmo questa sfida che potrebbe confermare il buon stato di forma dei bianconeri.

Monaco-Juventus è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella maxiclassifica, a novanta minuti dalla fine della League Phase, la Juventus è quindicesima. Sono dodici i punti conquistati nelle sette giornate andate in scena finora, gli stessi dell’Inter, che però ha una differenza reti leggermente migliore. Per i bianconeri il discorso è molto simile a quello fatto per i nerazzurri: gli ottavi diretti sono ancora possibili ma la squadra di Luciano Spalletti, oltre a battere obbligatoriamente il Monaco, deve sperare di ricevere buone notizie dagli altri campi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Monaco-Juventus: il momento magico continua anche in coppa

