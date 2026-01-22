Ispezioni al mercato e al ristorante | prodotti ittici sequestrati e raffica di sanzioni

Nelle recenti ispezioni condotte dalla guardia costiera nel mercato settimanale di Gaeta, sono stati sequestrati alcuni prodotti ittici e sono state emesse diverse sanzioni. L'operazione ha avuto lo scopo di verificare il rispetto delle normative sulla vendita, la tracciabilità e la conservazione degli alimenti. Tali controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme vigenti nel settore ittico.

Un'ispezione è stata effettuata dal personale della guardia costiera all'interno del mercato settimanale di Gaeta, per verificare il rispetto della normativa nella vendita, nella tracciabilità e nella conservazione degli alimenti e dei prodotti ittici.La verifica ha portato al sequestro di 58.🔗 Leggi su Latinatoday.it Roma, blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 280 kg di prodotti itticiRoma, 10 gennaio 2026 – Nel corso di un'operazione interforze al mercato dell’Esquilino, sono stati sequestrati circa 280 kg di prodotti ittici. Leggi anche: Blitz al mercato rionale di Salerno: sequestrati oltre 750 Kg di prodotti ittici non tracciati Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Roma prova a mettere in riga il mercato Esquilino. Cibo sequestrato, licenze sospese e piantonamenti fissi; Azimut al controllo della brasiliana Unifinance; Controlli ufficiali 2024: risultati rassicuranti lungo tutta la filiera agroalimentare; Dal caos Vuca al controllo: Oracle ci spiega perché l’IA rende la supply chain governabile. Mercato domenicale sotto controllo: nel 2025 a Melegnano sequestri per 100mila euro di merce contraffatta Pugno di ferro contro l’abusivismo: centinaia di capi taroccati ritirati lo scorso anno e nuove regole per tutelare i venditori regolari #Melegnano #Me - facebook.com facebook Mercato domenicale sotto controllo: nel 2025 a Melegnano sequestri per 100mila euro di merce contraffatta Pugno di ferro contro l’abusivismo: centinaia di capi taroccati ritirati lo scorso anno e nuove regole per tutelare i venditori regolari #Mel... x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.