Esagitato minaccia un tabaccaio e prova a sfilare la pistola dalla fondina di un carabiniere | arrestato a Pinerolo

A Pinerolo, un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato un tabaccaio e tentato di sfilare la pistola a un carabiniere intervenuto sul posto. L'episodio si è verificato quando l'aggressore ha rivolto minacce al negoziante, causando l'intervento delle forze dell'ordine. L'intervento tempestivo ha evitato il peggio, e l'uomo è stato fermato dalle autorità.

