Esagitato minaccia un tabaccaio e prova a sfilare la pistola dalla fondina di un carabiniere | arrestato a Pinerolo
A Pinerolo, un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato un tabaccaio e tentato di sfilare la pistola a un carabiniere intervenuto sul posto. L'episodio si è verificato quando l'aggressore ha rivolto minacce al negoziante, causando l'intervento delle forze dell'ordine. L'intervento tempestivo ha evitato il peggio, e l'uomo è stato fermato dalle autorità.
Prima ha minacciato un tabaccaio, poi se l’è presa con i carabinieri che sono intervenuti su richiesta del negoziante. Per questo, il 3 gennaio 2026, un 47enne è stato arrestato a Pinerolo. Da oggi, 5 gennaio, è di nuovo libero, dopo la convalida dell’arresto. Il tribunale di Torino, infatti, non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
