Karate la Premier League WKF sbarca a Roma | 38 azzurri al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo

La Premier League WKF di karate arriverà a Roma dal 13 al 15 marzo, con 38 atleti italiani che si sfideranno al PalaPellicone di Ostia. L'evento si svolge al Centro Olimpico FIJLKAM e vedrà la partecipazione di 384 atleti provenienti da 68 nazioni, rappresentando il massimo circuito internazionale della disciplina. La competizione è una tappa importante per il circuito mondiale.

Il massimo circuito internazionale di karate fa tappa al Centro Olimpico FIJLKAM con 384 atleti da 68 nazioni. Avanzini, Ghinami e D’Onofrio tra i nomi più attesi. Finali domenica in diretta su Sky e RAI. Evento sold out. Roma diventa capitale mondiale del karate. Dal 13 al 15 marzo 2026 il PalaPellicone di Ostia ospita una delle quattro tappe della Premier League WKF, il circuito più prestigioso della disciplina a livello internazionale. La tappa romana è uno snodo decisivo nella corsa al titolo di Grand Winner 2026, assegnato ai migliori karateka dell’anno al termine del circuito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

