Prato | evasore fiscale seriale colpito da sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno Sarebbe gestore di filiera apri e chiudi

A Prato un uomo, ritenuto evasore fiscale seriale e gestore di una filiera “apri e chiudi”, è stato sottoposto a sorveglianza speciale per tre anni e obbligato a rimanere nel comune. La misura fa seguito alle indagini condotte dalle autorità, che hanno accertato irregolarità fiscali e gestionali nel suo operato. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Il provvedimento è stato eseguito oggi, 12 marzo 2026, dalla guardia di finanza su delega della procura di Prato. L’imprenditore, attivo nel settore tessile del distretto pratese dal 1999, spiega la stessa procura, è stato riconosciuto essere un evasore fiscale seriale socialmente pericoloso. In oltre 20 anni di attività, secondo l’accusa, avrebbe potuto contare sulla collaborazione di consulenti compiacenti per l”attuazione di un articolato schema fraudolento. Il 49enne, sempre secondo l’accusa, avrebbe fittiziamente intestato la titolarità di almeno otto ditte individuali a prestanome, anch’essi di origine cinese. Nonostante fosse stato... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

