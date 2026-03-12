Poste Italiane batte tutti | a cosa serve la nuova app P che 4 milioni di persone usano ogni giorno

Poste Italiane ha lanciato una nuova app, chiamata P, che attira ogni giorno circa quattro milioni di utenti. In un mercato digitale in cui molte aziende straniere dominano, questa applicazione si distingue per il suo utilizzo diffuso e quotidiano. La piattaforma consente di svolgere diverse operazioni, facilitando la gestione di servizi postali e finanziari direttamente dal proprio smartphone.

Nel panorama digitale italiano, dove colossi tecnologici globali dominano le classifiche dei download e dell'utilizzo quotidiano, un'applicazione made in Italy sta riscrivendo le regole del gioco. L'app P di Poste Italiane ha superato quota 4 milioni di utenti giornalieri, attestandosi come la piattaforma digitale sviluppata da un'azienda italiana più utilizzata nel paese. Un risultato che, appena qualche anno fa, sarebbe apparso improbabile per un'istituzione tradizionalmente associata a code agli sportelli e servizi analogici. I numeri raccontano una storia di trasformazione digitale compiuta. Con 16 milioni di utenti attivi complessivi, l'applicazione della grande P gialla ha consolidato una leadership che va ben oltre le aspettative iniziali.