Poste Italiane 82mila novaresi usano la nuova app
Ogni giorno, migliaia di cittadini novaresi scelgono la comodità della nuova app di Poste Italiane. Con oltre 82mila utenti nella provincia, questa soluzione digitale rappresenta un modo semplice e rapido per gestire servizi postali e bancari. Novara, Trecate, Galliate e Borgomanero sono tra i comuni con il maggior utilizzo, confermando l’importanza di strumenti digitali efficienti per la comunità locale.
