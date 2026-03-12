Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno | domande entro il 23 marzo
Poste Italiane ha aperto una selezione a Livorno per la posizione di consulenti finanziari, rivolta a laureati o laureandi motivati a sviluppare la loro carriera nel settore. La richiesta riguarda candidati interessati a partecipare a un percorso di formazione professionale e crescita. Le domande di candidatura devono essere presentate entro il 23 marzo.
Poste Italiane ricerca in provincia di Livorno laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. Per presentare domanda c'è tempo fino al prossimo 23 marzo. I consulenti finanziari di Poste Italiane, infatti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
