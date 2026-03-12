Pixel 10a | AI e materiali riciclati per la fascia media

Google ha annunciato il nuovo Pixel 10a, uno smartphone di fascia media che combina intelligenza artificiale e materiali riciclati. L'azienda presenta il dispositivo come una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza dover spendere come sui modelli di fascia alta. La presentazione si è svolta recentemente, e il telefono è stato mostrato come un’alternativa conveniente nel mercato degli smartphone.

Google ha lanciato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia media, il Pixel 10a, presentandolo come il nuovo punto di riferimento cerca prestazioni elevate senza pagare il prezzo dei top di gamma. Il dispositivo arriva sul mercato con un processore Tensor G4 dedicato all’intelligenza artificiale, una fotocamera potenziata e una struttura costruita interamente con materiali riciclati. La disponibilità in Italia è confermata, offrendo un’alternativa concreta ai modelli concorrenti nella stessa fascia di prezzo. La presentazione del dispositivo si inserisce in un momento cruciale per l’economia digitale italiana, dove la domanda di tecnologia accessibile ma performante sta crescendo costantemente tra le imprese e i consumatori finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

