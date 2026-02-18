Pixel 10a migliora la connettività rispetto al pixel 9a

Il Pixel 10a potenzia la connettività grazie all’Exynos Modem 5400, usato anche su Pixel 10 e 10 Pro. Questa novità permette di navigare più velocemente e di mantenere la connessione stabile anche in aree affollate. Google ha deciso di aggiornare il modem per offrire un’esperienza più fluida agli utenti. La scelta di integrare il nuovo componente si traduce in una maggiore affidabilità durante lo streaming e le chiamate. Il Pixel 10a si distingue così per le sue prestazioni di rete migliorate rispetto al modello precedente.

pixel 10a introduce un upgrade significativo della connettività grazie all' Exynos Modem 5400, lo stesso modem presente su pixel 10 e 10 pro. Si tratta di una evoluzione rispetto al modem 5300 impiegato dal pixel 9a, con nuove possibilità di rete e una gestione migliorata delle comunicazioni. pixel 10a: modem exynos 5400 e compatibilità con la gamma 10. Il pixel 10a adotta il Exynos Modem 5400, confermando la continuità con la serie 10 senza introdurre una differenza sostanziale nel processore, che resta Tensor G4. Il passaggio al 5400 rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto al 5300 visto sul pixel 9a, con importanti migliorie a livello di connettività.

