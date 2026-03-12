Petrolio alle stelle e aumenti a catena | addio voli economici Le compagnie che hanno già alzato i prezzi

Il prezzo del petrolio si mantiene ai massimi storici e le compagnie aeree hanno già iniziato a innalzare i costi dei biglietti. Il blocco dello Stretto di Hormuz, provocato dal conflitto in Iran, ha interrotto il passaggio delle petroliere, determinando un effetto domino sui prezzi dell’energia e, di conseguenza, sui voli aerei. Le variazioni sono visibili già da alcune delle principali compagnie.

Le società devono fronteggiare l'aumento del costo del carburante e la rimodulazione delle rotte. Chi paga è l'utente finale Un vero e proprio effetto domino. Questo è quello che sta innescando il conflitto in Iran col blocco dello Stretto di Hormuz, da cui passavano le petroliere. L'impennata dei prezzi del greggio si ripercuote anche sulle compagnie aeree internazionali che iniziano ad annunciare l' aumento del costo dei biglietti. C'è infatti anche per le compagnie il rincaro della componente carburante e chi paga lo scotto finale è l'utente.

