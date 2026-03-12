I capelli grigi sono diventati un simbolo di eleganza matura e sono al centro di un nuovo trend di cura personale. Due prodotti sono indicati per la cura dei capelli grigi da usare a casa: uno specifico shampoo e un trattamento nutriente. Questi prodotti vengono consigliati per mantenere i capelli sani e brillanti, senza l’uso di trattamenti professionali. GQ Italia presenta queste soluzioni come parte di un approfondimento dedicato alla cura dei capelli argentati.

Il significato culturale dei capelli bianchi ha subito variazioni enormi nel corso della storia. Di fatto, è passato da un estremo all'altro. Nelle antiche civiltà, come Egitto, Grecia, Roma, i capelli grigi erano sinonimo di saggezza, esperienza e autorevolezza. Nel Medioevo la loro percezione è diventata invece ambivalente: erano ancora visti come un segno di maturità, ma avevano iniziato a incarnare anche la versione capillare dell'invecchiamento, tanto da essere nascosti con formule primitive di colorazione e proto-tinte.

© Gqitalia.it - Perché i capelli grigi sono il nuovo simbolo dell'eleganza matura, e i due prodotti di cui hai bisogno per curarli a casa

