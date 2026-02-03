Da oggi si sa qualcosa di più sui capelli grigi. Uno studio spiega che i capelli diventano argento perché le cellule pigre nei follicoli smettono di produrre melanina. Ma non è tutto: in alcuni casi, tornare al colore originale potrebbe essere possibile, se si interviene sulle cellule inattive.

Siamo abituati a pensare ai capelli bianchi e grigi come a un segnale inesorabile del tempo che passa, un declino biologico senza ritorno. Tuttavia, la scienza sta ribaltando questa prospettiva: il problema non sarebbe la “morte” delle cellule che colorano la nostra chioma, ma la loro improvvisa pigrizia. Una ricerca rivoluzionaria della New York University, pubblicata su Nature, ha infatti scoperto che le responsabili del colore restano semplicemente intrappolate dove non dovrebbero, smettendo di fare il loro lavoro. All’interno dei nostri follicoli piliferi vivono delle cellule staminali chiamate McSC (cellule staminali dei melanociti). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cellule pigre bloccate nei follicoli: ecco perché i tuoi capelli diventano grigi e perché possono tornare come prima

Approfondimenti su Cellule Pigre

Una squadra di ricercatori ha trovato la causa che fa diventare grigi i capelli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cellule Pigre

Argomenti discussi: Cellule pigre bloccate nei follicoli: ecco perché i tuoi capelli diventano grigi e perché possono tornare come prima.

NAD: il nuovo attivo che parla la lingua delle cellule. Non è una moda. Non è l’ennesimo ingrediente “effetto wow”. È NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide): una molecola fondamentale per l’energia cellulare, oggi protagonista della nuova cosmetica fu - facebook.com facebook