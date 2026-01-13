Federmanager staffetta generazionale nuova base fiscale e più management in pmi

Federmanager evidenzia tre priorità strategiche: la staffetta generazionale, la managerializzazione di circa 20.000 PMI industriali e la revisione della base fiscale futura. Questi temi sono stati al centro dell’evento ‘Work shortage e sfida demografica’, organizzato da Federmanager con l’Associazione Allievi della Scuola nazionale dell’Amministrazione, per affrontare le sfide del mercato del lavoro e della crescita economica.

Roma, 13 gen. (AdnkronosLabitalia) - Staffetta generazionale, managerializzazione di 20mila pmi industriali e una riflessione sulla base fiscale del futuro: sono queste le tre leve strategiche indicate da Federmanager nel corso dell'evento 'Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro', promosso da Federmanager insieme all'Associazione Allievi della Scuola nazionale dell'Amministrazione. "L'Italia - ha spiegato Valter Quercioli, presidente di Federmanager - deve mettere in campo una vera staffetta generazionale per non perdere futuro. Il work shortage non è mancanza di competenze, ma incapacità di valorizzarle.

Federmanager, governo dia risorse concrete, 8-10 miliardi - Una fiscalità “più equa”, un piano straordinario di investimenti per managerializzare il 10% delle piccole e medie imprese in dieci anni, e un sistema pensionistico “che non penalizzi chi ha ... ansa.it

Urso, 'ricambio generazionale è critico per futuro imprese' - "Il ricambio generazionale nelle aziende rappresenta uno dei nodi piu critici e strategici per il futuro delle imprese italiane". ansa.it

