Questa sera torna in onda Pechino Express, il reality di viaggio che vede concorrenti famosi affrontare sfide in luoghi remoti e difficili. Tra i partecipanti ci sono personaggi noti, pronti a mettere alla prova resistenza e spirito di avventura. La trasmissione torna con nuove tappe e un format consolidato, mantenendo l’attenzione sul percorso tra continenti e culture diverse.

Riparte questa sera Pechino Express, il reality di viaggio che da anni porta personaggi famosi a sfidarsi in avventure estreme in giro per il mondo. La nuova stagione debutta giovedì 12 marzo su Sky Uno e in streaming su Now, con un percorso che attraverserà tre Paesi dell’Asia: Indonesia, Cina e Giappone. Alla guida del viaggio c’è ancora Costantino della Gherardesca, che proprio alla vigilia del debutto ha ricordato uno degli episodi più incredibili vissuti durante le riprese: un viaggio in Perù segnato da un albergo improvvisato e da un terremoto improvviso. Il ritorno dell’adventure game più estremo della tv. La nuova edizione, sottotitolata “ Pechino Express – L’Estremo Oriente ”, promette una delle rotte più ambiziose mai affrontate dal programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pechino Express riparte: Costantino della Gherardesca ricorda il viaggio-incubo in Perù

