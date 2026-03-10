La nuova edizione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” sta per arrivare, con le riprese già concluse e i concorrenti pronti a partire. La trasmissione sarà trasmessa su Sky e disponibile in streaming su NOW, offrendo agli spettatori un viaggio attraverso le diverse tappe dell’estremo Oriente. Le coppie di concorrenti sono state ufficialmente annunciate e si preparano alla sfida.

Tutto pronto per la nuova edizione di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” in partenza su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo insieme la data di inizio, i conduttori e i concorrenti pronti a partire zaino in spalla! Pechino Express 2026, quando inizia, tappe e dove vederlo. Ci siamo: da giovedì 12 marzo 2026 al via la nuova stagione di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta su Sky e in streaming su NOW. Al timone della nuova edizione ritroviamo Costantino della Gherardesca nel ruolo di conduttore principale, ma al suo seguito ci saranno tre inviati speciali. Tra questi Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino, che seguirà i concorrenti in Indonesia, Lillo che li seguirà in Cina ed infine il giornalista Guido Meda che lì accompagnerà in Giappone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Pechino Express 2026 – L'estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioni

