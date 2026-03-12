Paura in A14 | si sente male alla guida l’elicottero atterra in corsia Autostrada bloccata

Oggi nel pomeriggio, lungo il tratto dell’autostrada A14 tra Faenza e Forlì, si è verificato un intervento di soccorso a causa di un automobilista che si è sentito male alla guida. L’uomo ha perso il controllo del veicolo, costringendo l’elicottero di emergenza a atterrare in corsia per prestare assistenza. La carreggiata è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso.

L'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Forlì Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, giovedì, lungo il tratto dell'autostrada A14 che collega Faenza a Forlì. Intorno alle 16.55 è scattato l'allarme all'altezza del chilometro 73, dove un automobilista è stato colpito da un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava viaggiando in direzione sud quando avrebbe accusato un problema di salute. Dopo l'accaduto, è stata tempestivamente comunicata l'emergenza al 112. Sul posto è intervenuto il...