Hanno chiuso l’autostrada Schianto tremendo chilometri di coda | atterra l’eliambulanza

Lunedì 29 dicembre 2025, l’autostrada A1 ha subito una chiusura a causa di un grave incidente, causando lunghe code e disagi tra i viaggiatori. L’incidente ha richiesto l’intervento di un’eliambulanza, evidenziando la gravità della situazione. La chiusura temporanea ha coinvolto numerose persone e ha complicato gli spostamenti in una delle principali arterie di collegamento del Paese, particolarmente trafficate durante le festività natalizie.

La mattina di lunedì 29 dicembre 2025 si è aperta con pesanti disagi per chi era in viaggio lungo l' autostrada A1, uno dei principali assi di collegamento del Paese, particolarmente congestionato in questi giorni di partenze e rientri legati alle festività. Dalle prime ore si sono registrati rallentamenti anomali nel tratto compreso tra il sud del Lazio e il confine con la Campania, generando preoccupazione tra gli automobilisti diretti sia verso nord che verso sud. Intorno alle 9:30 la situazione si è aggravata in modo significativo, con il traffico completamente paralizzato tra Frosinone e Ceprano in entrambe le direzioni.

