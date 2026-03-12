' Passeggiata sociale' con il tuo cane sotto la guida di educatrici | il programma

Domenica 15 alle 10 si svolgerà la ‘Passeggiata sociale’ con i cani, partendo da Lido delle Nazioni e arrivando a Lido di Volano. L’evento è organizzato con l’obiettivo di favorire incontri tra proprietari e cani, e sarà accompagnato da educatrici specializzate che guideranno il percorso tra mare e pineta. La partecipazione è aperta a tutti i proprietari di cani interessati.

Domenica 15 (ore 10), tra mare e pineta da Lido delle Nazioni a Lido di Volano, si terrà la ‘Passeggiata sociale’. Un'esperienza sia per il tuo cane che per te, sotto la guida di Laura ed Antonella, educatrici cinofile ad approccio cognitivo relazionale, che potrà aiutarvi a gestire al meglio le passeggiate quotidiane e rafforzerà la vostra relazione. La passeggiata è prevista al guinzaglio nel rispetto della presenza di daini all’interno della pineta; si valuteranno sul momento eventuali momenti di libertà durante il tragitto sulla spiaggia. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio lungomare di Lido delle Nazioni e la passeggiata durerà due ore, comrpese le soste. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Al museo con il tuo cane? Non è più un sognoVisitare una mostra senza il pensiero di aver lasciato il proprio cane chiuso in casa o, peggio, dover rinunciare del tutto alla cultura. 'Dal mozzicone al dono', in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiutiIl nuovo anno si apre con un’iniziativa che unisce tutela ambientale e responsabilità sociale. Contenuti e approfondimenti su Passeggiata sociale Temi più discussi: Camminare lentamente, nuova edizione delle passeggiate lente settimanali aperte a tutti gli interessati; Passeggiata a Ostia sull'architettura futurista e razionalista; Passeggiata in 500 Africo-Bianco-Bovalino; Bacoli, la passeggiata ciclopedonale si allunga dal Fusaro a Cuma. Passeggiata contro le Violenze: il Lions Club Polistena Brutium in cammino con gli studentiIl Lions Club Polistena Brutium, da sempre impegnato nella promozione dei valori civici, della solidarietà e della cultura del rispetto, organizza per martedì 10 marzo 2026, alle ore 9.00, l’iniziat ... reggiotv.it Passeggiata a Ostia sull'architettura futurista e razionalistaDa piazza Anco Marzio con il palazzo Pappagallo al palazzo del Governatorato attraverso le stradine del centro storico; dall’ingegnere Paolo Orlando agli architetti Mario Marchi a Marcello ... romatoday.it Passeggiata rigorosamente al femminile per la #festadellaDonna, con l'assessore al commercio Lucia Camata e al sociale Federica Marcuzzo. - facebook.com facebook