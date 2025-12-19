Rachida Dati accusata di corruzione La casa della ministra francese è sotto sequestro a seguire le motivazioni

Rachida Dati, ministra francese della Cultura, si trova al centro di un'inchiesta per accuse di corruzione, traffico d’influenza, distrazione di fondi pubblici e riciclaggio. La sua residenza è stata sottoposta a sequestro nell’ambito delle indagini. Le motivazioni ufficiali evidenziano un quadro complesso di presunti illeciti che stanno scuotendo l’ambiente politico e istituzionale francese.

Rachida Dati, ministra francese della Cultura, è accusata di corruzione attiva e passiva, traffico d'influenza, distrazione di fondi pubblici e riciclaggio. Risulta, tra le altre cose, che abbia ricevuto tra il 2010 e il 2011 300mila euro dal gruppo energetico GDF Suez – attualmente rinominato Engie -. Malgrado la ministra abbia negato qualsivoglia illecito, la sua casa è sotto sequestro. Le indagini e la perdita di credibilità. La politica Dati, appartenente al partito dei Repubblicani, è di grande rilievo in Francia. Attualmente sindaca del settimo arrondissement di Parigi, uno dei municipi della città, ha mostrato anche interesse per il ruolo di sindaca della città nel 2026.

