One Piece di Netflix vuole rilasciare le nuove stagioni il più velocemente possibile

Netflix ha recentemente lanciato la seconda stagione della serie live-action di One Piece, che ha riscosso interesse tra gli spettatori. Il team di produzione ha comunicato l’intenzione di accelerare i tempi di rilascio delle prossime stagioni, con l’obiettivo di portarle sullo schermo nel minor tempo possibile. Non sono stati forniti dettagli precisi sui tempi di uscita o sui piani futuri della serie.

One Piece è appena tornato con la seconda stagione della serie live-action su Netflix, ma a quanto pare il team dietro a tutto questo spera di pubblicare le nuove stagioni della serie il più velocemente possibile. One Piece: Into the Grand Line segue Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia in un territorio nuovo e pericoloso, ma in realtà è solo la punta dell’iceberg di ciò che la serie manga originale di Eiichiro Oda copre. Ci sarà ancora un sacco di materiale che potrebbe arrivare sulla serie live-action in futuro, ma solo per poco tempo. Sembra che tutti coloro che sono coinvolti nella produzione della serie live-action siano consapevoli che ci sono decenni di materiale poteniamente sul tavolo per l futuro di One Piece, ma che gli attori coinvolti non saranno in circolazione per molto tempo per adattarlo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

