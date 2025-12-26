One Piece | Netflix svela il personaggio che anticipa il momento più doloroso della stagione 2

L'attesa per la seconda stagione di One Piece continua a crescere, e Netflix alimenta l'hype con piccoli indizi ben calibrati. L'ultimo trailer ha regalato ai fan un primo sguardo a una figura chiave nella storia di Chopper, destinata a segnare profondamente i nuovi episodi. Netflix ha mostrato per la prima volta Dr. Hiruluk nella serie live action di One Piece, anticipando uno dei momenti emotivamente più densi della stagione 2. Il personaggio, legato al passato di Chopper, promette di portare sullo schermo una delle backstory più memorabili dell'opera. Il primo sguardo a Dr. Hiruluk Dopo essersi fatta attendere più del previsto, la stagione 2 della serie live action di One Piece resta uno dei ritorni più chiacchierati del catalogo Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

