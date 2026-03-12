Nutrizione come diritto | Cracco e l’Università lanciano

Gli studenti delle sedi di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno iniziato l’anno accademico con un messaggio chiaro sulla nutrizione come diritto umano. Cracco, insieme all’università, ha promosso questa iniziativa, sottolineando l’importanza di riconoscere l’accesso al cibo come un diritto fondamentale. La scelta di questa apertura ha segnato il primo giorno di lezioni del nuovo anno accademico.

Gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Piacenza e Cremona, hanno accolto l’inizio dell’anno accademico con un messaggio forte sulla nutrizione come diritto umano. Carlo Cracco ha tenuto la prolusione inaugurale, sottolineando il valore della trasmissione generazionale nella cucina italiana. L’evento si è svolto nel quadro di una riflessione profonda su longevità e sostenibilità sociale. Il rettore Elena Beccalli ha tracciato uno scenario globale paradossale per il 2026, dove i bambini obesi superano numericamente quelli in sottopeso. La risposta istituzionale prevede nuove strutture di ricerca e un ripensamento delle offerte formative nei due campus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

