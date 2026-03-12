Nuovo cartello stradale con rombo bianco | ecco cosa significa e quando potrebbe arrivare anche in Italia

Un nuovo cartello stradale con rombo bianco sta comparendo sulle strade europee e sta attirando l’attenzione degli automobilisti. Il segnale indica le corsie riservate ai veicoli con più passeggeri. La sua presenza si sta diffondendo in diverse nazioni e si ipotizza che possa arrivare anche in Italia. Il simbolo è un rombo bianco, ben visibile sulla segnaletica stradale.

Il nuovo segnale stradale con rombo bianco Un nuovo segnale sta comparendo sempre più spesso sulle strade europee e sta attirando l'attenzione degli automobilisti: si tratta del cartello con rombo bianco, simbolo utilizzato per indicare le corsie riservate ai veicoli con più passeggeri. Questo tipo di segnaletica identifica le cosiddette corsie HOV ( High Occupancy Vehicle), destinate ai mezzi che trasportano almeno due persone a bordo. Il sistema, già diffuso da tempo negli Stati Uniti e in Canada, viene oggi utilizzato anche in diversi Paesi europei. Il segnale indica una corsia dedicata, spesso quella più veloce, utilizzabile solo da auto con più occupanti, taxi, mezzi di trasporto pubblico e in molti casi anche da veicoli elettrici o a basse emissioni.