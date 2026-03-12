Nuovo cartello con rombo bianco su sfondo blu | cosa significa

Un nuovo segnale stradale si sta diffondendo in Europa, caratterizzato da un rombo bianco su sfondo blu. Questa segnaletica è stata avvistata in diverse città e ha generato curiosità tra automobilisti e pedoni. La sua presenza si nota in vari contesti e rappresenta un'innovazione rispetto ai cartelli tradizionali. La questione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di sicurezza e gestione del traffico.

È arrivato in Europa un nuovo cartello, raffigurante un rombo bianco su sfondo blu. Già visto sulle strade di Francia e Spagna, indica le cosiddette "corsie Hov", una formula ancora non esistente in Italia, ma che potrebbe venire proposta in futuro. Si tratta infatti di corsie speciali in cui è consentito il transito alle sole vetture con almeno due occupanti, alle quali a seconda delle legislazioni locali possono aggiungersi anche taxi, mezzi di trasporto pubblico, moto e in qualche caso veicoli elettrici. Una misura introdotta da alcuni Paesi europei con lo scopo di incentivare forme di mobilità più sostenibili, come il carpooling, ossia la condivisione di una sola vettura tra più individui che affrontano la stessa tratta.