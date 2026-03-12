C’è un cartello stradale che sta causando multe salate in Europa | occhio al rombo su sfondo blu

Negli ultimi mesi in vari Paesi europei sono state emesse numerose multe a automobilisti che non hanno rispettato un nuovo cartello stradale. Si tratta di un cartello con un rombo su sfondo blu, che sta attirando l'attenzione per la sua crescente presenza sulle strade e per le sanzioni associate. La sua diffusione sta creando confusione tra chi guida, soprattutto in zone dove non era ancora stato installato.

Negli ultimi mesi in diversi Paesi d'Europa si è assistito all'aumento delle multe comminate agli automobilisti che non hanno rispettato un nuovo cartello stradale poco noto alle nostre latitudini. Si tratta di un rombo dai contorni bianchi su sfondo blu, molto diffuso in Stati Uniti e Canada e ora installato su sempre più strade extraurbane del Vecchio Continente. Il segnale è "comparso" in diverse zone dell'Europa centro-meridionale e si riferisce alle cosiddette HOV Lane (acronimo di High Occupancy Vehicle ), ossia le corsie riservate ai veicoli "ad alta occupazione" che trasportano più passeggeri e impattano maggiormente sull'inquinamento. In Europa ha iniziato a circolare un nuovo cartello stradale: un rombo bianco su uno sfondo blu, oppure in nero in alcune versioni. Si tratta di un cartello introdotto per favorire la mobilità sostenibile e ridurre potenzialmente il traffico.