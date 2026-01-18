Chance per le eccellenze Dop e Igp del Sud | così nuove rotte dopo lo choc dei dazi Usa

Le opportunità per le eccellenze Dop e Igp del Sud Italia si delineano in un contesto di cambiamenti commerciali, tra nuove rotte e sfide legate ai dazi statunitensi. La recente intesa con il Mercosur apre possibilità di esportazione, ma divide gli operatori agricoli, tra chi vede nuove prospettive e chi teme rischi per la qualità e il mercato locale. Un equilibrio complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Mercosur sì, Mercosur no, l’agricoltura è spaccata. I produttori di vini e formaggi brindano all’intesa, gli altri invece la contestano duramente. Il settore ha comunque incassato alcuni risultati importanti come il riconoscimento di 57 prodotti a indicazione d’origine (Dop e Igp) in Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Anche se su questo fronte c’è chi critica l’esiguità del numero di prodotti tutelati. Meno della Francia, che ne ha ottenuti 63, nonostante l’Italia sia la prima della Ue. E nel Sud, ma non solo, si registrano i primi malumori degli esclusi. La Sicilia ha protestato, così come pure il Trentino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Tutela di Dop e Igp, pronto un pacchetto da 900mila euro per enti e consorzi - La lotta al falso Made in Italy e la tutela delle eccellenze Dop e Igp sono un obiettivo del ministero dell’Agricoltura, che ora stanzia 900mila euro. laprovinciapavese.gelocal.it

Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Il giro del mondo delle eccellenze - Romagna promuove le sue eccellenze culinarie in Italia e nel mondo attraverso un ricco calendario di eventi e fiere, con un focus particolare su Stati Uniti, Canada e Giappone. ilrestodelcarlino.it

Eccellenze del territorio in tavola. Prodotti Dop e Igp, se la qualità sta a... “Quore” - Firenze, 12 giugno 2025 – Le Dop e le Igp non sono solo bollini da mettere su un’etichetta. lanazione.it

