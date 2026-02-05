Sempre più persone dell’alta società scelgono di investire in cani da difesa, considerandoli un vero e proprio status symbol. Questi animali, con un prezzo che può arrivare fino a 37.000 euro, sostituiscono sistemi di sicurezza tradizionali come telecamere e allarmi. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca una protezione efficace e, allo stesso tempo, un simbolo di prestigio.

Dimenticate i sistemi di allarme hi-tech e le telecamere a circuito chiuso. Oggi, per l’élite globale e per chiunque nutra timori per la propria incolumità, la nuova frontiera della sicurezza ha quattro zampe, un morso d’acciaio e un costo che può sfiorare i 37.000 euro (32.000 sterline). Quello che un tempo era un servizio esclusivo per milionari e scorte professionali, come riportato da un’inchiesta de The Guardian, si sta trasformando in un mercato di massa alimentato da social media e star dello sport. Dalle celebrità ai social: l’effetto emulazione Il boom è trainato da una visibilità senza precedenti. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Cani da difesa: il nuovo status symbol della sicurezza da 37.000 euro

Approfondimenti su Cani da difesa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cani da difesa

Argomenti discussi: Cani addestrati a mordere: costi fino a 37mila euro per gli animali da difesa personale; Armi al guinzaglio, quando i cani vengono usati per violenza - Il documentario; Quattro adolescenti torturano e uccidono il cane Orelha, il caso che scuote il Brasile. Anche la first lady Janja Lula chiede giustizia; Brasile, cane randagio viene torturato da 4 adolescenti e muore: la storia di Orellha scuote un'intera comunità.

Armi al guinzaglio, quando i cani vengono usati per violenza - Il documentarioSempre più spesso le cronache locali raccontano di cani usati come armi: dalle baby gang alla microcriminalità, animali dal morso potente vengono usati per difesa dello spaccio di droga, per commetter ... lastampa.it

Cani addestrati a mordere: costi fino a 37mila euro per gli animali da difesa personaleAGI - Nel Regno Unito è boom di richieste di cani per la protezione personale e pronti a mordere e attaccare a comando. Un cane ben addestrato e preparato per mordere, immobilizzare e lasciare la pr ... msn.com

Sempre più spesso le cronache locali raccontano di cani usati come armi: dalle baby gang alla microcriminalità, animali dal morso potente vengono usati per difesa dello spaccio di droga, per commettere rapine o per veri e propri scontri facebook