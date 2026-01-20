Red Eye 2 debutta su TimVision Play e racconta la crisi all’Ambasciata USA di Londra

Red Eye 2 è ora disponibile su TimVision Play. La serie segue Hana Li mentre si trova coinvolta in una crisi all’ambasciata americana di Londra, tra minacce, intrighi e tensioni che mettono a rischio la sua sicurezza. Un racconto di suspense che esplora i giochi di potere e le difficoltà di fronte a una situazione critica, offrendo uno sguardo intenso su un ambiente sotto pressione.

Red Eye 2 da oggi su TimVision Play trascina Hana Li nel caos con intrigo e killer nell'ambasciata, tra minacce aeree, giochi di potere e conflitti che mettono a rischio la sua sopravvivenza.. Da martedì 20 gennaio, arriva in esclusiva su TimVision Play la seconda, attesissima stagione di Red Eye, la serie thriller che ha conquistato pubblico e critica. Protagonista è ancora una volta la determinata detective britannica Hana Li, chiamata ora ad affrontare un nuovo e complesso intreccio di misteri che la condurranno nel cuore del mondo della Sicurezza Nazionale. Un evento solenne si trasforma in un incubo tra le mura dell' Ambasciata degli Stati Uniti a Londra.

