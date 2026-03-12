Novara lavori in stazione | treni cancellati su alcune linee domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo, a Novara, sono previsti lavori in stazione che comporteranno la cancellazione di alcuni treni su diverse linee. La giornata si prepara ad essere caratterizzata da disagi per chi utilizza il servizio ferroviario, con modifiche alle corse programmate e alcune linee interrotte. Gli utenti sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

Modifiche alla circolazione su alcune tratte in partenza o transito dalla stazione novarese. Le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio Un'altra domenica di disagi, quella in arrivo, per chi deve mettersi in viaggio in treno nel nostro territorio. A causa dei lavori programmati nella stazione di Novara, infatti, nella giornata di domenica 15 marzo i convogli di diverse linee in partenza o transito dallo scalo novarese saranno cancellati o limitati nel percorso. Al posto dei treni cancellati viaggeranno gli autobus sostitutivi. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.