Mattia De Sciglio, a 33 anni, è senza club e si allena da solo. Ricorda i giorni con Allegri e il soprannome che gli dava: “Mangia e dormi”. Nonostante la disoccupazione, il difensore non si arrende e dice di sentirsi in forma, pronto a tornare in campo quando ci sarà l’opportunità.

Mattia De Sciglio a 33 anni è senza squadra, ma continua ad allenarsi da solo per farsi trovare pronto: "Non ho alcuna intenzione di smettere, sto bene e posso dare ancora tanto. Da Allegri non ci sono mai stati favoritismi, Montella mi ha usato per distogliere l'attenzione".🔗 Leggi su Fanpage.it

