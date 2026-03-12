Ndrangheta e cartelli | 18 anni per il traffico globale

In un’aula del tribunale di Torino è stata emessa una sentenza di 18 anni di carcere per un procedimento legato alla criminalità organizzata. La decisione riguarda un’operazione contro la Ndrangheta e i cartelli del traffico di droga. Si tratta di una delle risposte giudiziarie più dure contro il traffico globale di sostanze stupefacenti. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel contrasto a queste reti criminali.

L’aula del tribunale di Torino ha emesso una sentenza che segna un punto di non ritorno nella lotta contro il narcotraffico internazionale. La Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) ha smontato un’organizzazione criminale capace di collegare le cosche calabresi ai cartelli brasiliani. I nomi condannati includono Vincenzo Pasquino, Francesco Barbaro e Nicola De Carne, con pene che arrivano fino a diciotto anni di reclusione. Questa decisione giudiziaria nasce dall’operazione Samba, condotta dai carabinieri del Ros. L’inchiesta ha rivelato come la cocaina viaggi da Sud America verso l’Europa attraverso una rete complessa. Il ruolo centrale è stato ricoperto dal collaboratore di giustizia soprannominato Ronaldo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

