DesTEENazione al via ecco lo spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti

Il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione” nasce per offrire uno spazio dedicato agli adolescenti e si concretizza con una prima riunione nel settore welfare del Comune di Reggio Calabria. La causa risiede nella volontà di creare un ambiente multifunzionale che risponda alle esigenze dei giovani. Durante l’incontro sono stati definiti i primi passi e le aree di intervento, lasciando spazio a nuove iniziative per i ragazzi della città.

Prima riunione del tavolo tecnico al settore Welfare del Comune per l'attuazione dell'importante proposta progettuale presentata dall'ATS di Reggio Calabria e approvata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Del tavolo tecnico fanno parte: il dirigente del settore Welfare del Comune, Francesco Barreca; l'assessora comunale al Welfare, Lucia Anita Nucera; l'assessora comunale all'Istruzione, Annamaria Curatola; la responsabile del progetto per l'ATS di Reggio Calabria, Maria Grazia Marcianò; Elena Mundo, Coordinatore Strategico Programmatico; l'ente aggiudicatario della gestione del servizio, R.