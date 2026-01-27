Epurazione Inter sei calciatori in scadenza | possono rinnovare solo in due

Con il mercato invernale quasi concluso, l’Inter si concentra sul futuro, valutando quali calciatori in scadenza possano essere rinnovati. Attualmente, sono sei i professionisti in scadenza di contratto, ma solo due potrebbero continuare con la maglia nerazzurra. La società analizza attentamente le opzioni per definire le strategie di rinnovo e predisporre le mosse per la prossima stagione.

A pochi giorni dal termine del calciomercato invernale in casa Inter si stanno valutando le mosse in vista della prossima stagione con i nerazzurri pronti a cambiare molto per via dei tanti calciatori in scadenza di contratto. In attesa di capire se Ivan Perisic arriverà o meno all'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato, la società inizia a guardare già con attenzione a quelle che saranno le mosse per il prossimo campionato. Inter, la situazione dei calciatori in scadenza (Ansa Foto) – calciomercato.it A tenere banco è la questione rinnovi con l'Inter che potrebbe salutare gran parte dei calciatori che vedranno terminare i propri accordi in vista del prossimo giugno.

