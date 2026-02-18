Ha vinto un Grammy Award | al Politeama il flautista Griminelli in concerto insieme al chitarrista Bandini

Andrea Griminelli ha vinto un Grammy Award e questa sera si esibisce al Politeama con il chitarrista Bandini. Dopo aver suonato nelle sale più prestigiose del mondo e con Luciano Pavarotti, il flautista porta ora il suo talento davanti al pubblico locale. La serata promette un mix di musica classica e sonorità contemporanee, con due artisti che collaborano per regalare un concerto unico.

Dalle sale da concerto più prestigiose del mondo, alle immense platee insieme con Luciano Pavarotti: Andrea Griminelli è tra i più importanti flautisti della scena internazionale e uno degli artisti più trasversali del panorama della musica colta. Vincitore di un Grammy Award, Griminelli sarà il protagonista del nuovo appuntamento con gli Amici della Musica, di lunedì 23 febbraio alle 20.45 al Politeama Garibaldi, insieme al chitarrista Giampaolo Bandini. Il programma del concerto spazierà da Bach a Piazzolla esplorando tutte la gamma espressiva del duo. Andrea Griminelli inizia lo studio dello strumento a dieci anni, si perfeziona con Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, ottenendo il Prix de Paris e affermandosi rapidamente a livello internazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

