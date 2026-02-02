Ennio Morricone Inseguendo quel suono al Palacultura

Sabato 7 marzo alle 18, al Palacultura, si terrà un evento dedicato a Ennio Morricone. L’Associazione musicale Vincenzo Bellini organizza una serata per ricordare il compositore e il suo talento. L’iniziativa si svolge in città, attirando appassionati di musica e fan del maestro. Nessuna grande cerimonia, solo un’occasione per ascoltare e celebrare le sue melodie.

Appuntamento sabato 7 marzo alle ore 18 al Palacultura con un evento firmato Associazione musicale Vincenzo Bellini. In calendario Ennio Morricone- Inseguendo quel suono, il maestro raccontato dal suo biografo Alessandro De Rosa.Inseguendo quel suono" è un intimo spettacolo-concerto fatto di musica, immagini e parole, che spalanca ampie riflessioni sulla musica, la società e la cultura del nostro tempo, celebrando autenticamente il Maestro attraverso la testimonianza di chi lo ha conosciuto profondamente e attraverso la sua musica, che continuerà a vivere per sempre.

