Sabato 14 marzo, al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara, si terrà un concerto tributo ai Nomadi. Alle 21, la Senza Patria Tribute Band si esibirà sull'auditorium di via Nino Oxilia 4, interpretando i brani della band pop italiana nota per la sua lunga storia nel panorama musicale. L’evento prevede un omaggio musicale dedicato ai Nomadi, con performance dal vivo.

Sabato 14 marzo al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara arriva il concerto tributo ai Nomadi.Alle 21 sul palco dell'auditorium di via Nino Oxilia 4 arriva la Senza Patria Tribute Band con un omaggio alla band pop più longeva del panorama musicale della canzone italiana.L'ingresso alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Novara, in via Oxilia il concerto tributo ai PoohSabato 31 gennaio, alle 21, sul palco del centro culturale Viaoxiliaquattro va in scena il concerto tributo ai Pooh.

Nomadi tribute band IL DESTINO

Altri aggiornamenti su Musica a Novara il concerto tributo ai...

Temi più discussi: Musica: a Novara il concerto tributo ai Nomadi; Dal Vivaldi al Cantelli, 30 anni di musica: il Conservatorio di Novara celebra la sua storia; Il saluto del Sindaco; 460 anni di storia e 30 di rinascita: la Cappella Musicale del Duomo di Novara celebra il suo glorioso passato con 26 concerti in tutta la diocesi.

A Novara musica, teatro e non solo: Nu sa mixare le arti variePrende il via a Novara la sesta edizione di NU – Arts & Community, festival multidisciplinare diretto da Ricciarda Belgiojoso che agisce nelle zone di intersezione fra diverse forme espressive e ... torino.repubblica.it

Grazie a La musica che unisce un dono prezioso per la Pediatria del MaggioreQuando l’arte e la solidarietà si incontrano, il risultato è un aiuto concreto per chi sta affrontando le battaglie più difficili. Nelle scorse ore, gli spazi dell’aula polivalente del reparto di Pedi ... lavocedinovara.com

Mare Fuori 6, amicizia e sorellanza per affrontare la vita. Virginia Bocelli: “La musica salva" - facebook.com facebook

“Con Chiara Mazzel verso il podio, ci aiuta anche la musica” x.com