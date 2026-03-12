Molise | scappa dai domiciliari i Carabinieri lo riprendono

Un giovane di 25 anni di Montenero di Bisaccia è stato arrestato nuovamente dai Carabinieri dopo essere fuggito dai domiciliari. I militari lo hanno rintracciato e riportato in custodia, confermando l’accaduto. L’episodio si è verificato nel territorio del Molise, dove le forze dell’ordine hanno agito per assicurare la sua permanenza in custodia.

Un giovane di venticinque anni, residente a Montenero di Bisaccia, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri dopo essere scappato dai domiciliari. L'uomo era già sottoposto a misure restrittive per un precedente procedimento penale quando una pattuglia lo ha sorpreso fuori casa in violazione degli orari imposti dall'autorità giudiziaria. La vigilanza sul territorio montenerese. Nel cuore del Molise, la presenza costante dell'Arma si manifesta attraverso controlli di routine che scandiscono la vita quotidiana delle comunità locali. Durante uno di questi servizi di perlustrazione, i militari hanno individuato il soggetto al di fuori della sua abitazione, violando chiaramente i limiti temporali stabiliti dal giudice.