Devo andare in ospedale ed evade dai domiciliari ma i carabinieri lo beccano in diretta su TikTok mentre passeggia

Da today.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni di Cirò Marina, sottoposto ai domiciliari per reati legati al codice rosso, ha dichiarato ai carabinieri di dover andare in ospedale. Tuttavia, è stato sorpreso in diretta su TikTok mentre passeggiava per strada, eludendo le restrizioni domiciliari. L’episodio evidenzia i rischi legati alla violazione delle misure di sicurezza e alle nuove modalità di comunicazione sui social media.

"Sto male, devo andare in ospedale". Così un uomo di 36 anni di Cirò Marina (Crotone), ai domiciliari per reati legati al codice rosso, ha detto ai carabinieri avvertendoli che doveva lasciare momentaneamente la sua casa. Non era vero, voleva solo uscire a fare una passeggiata immortalando il. 🔗 Leggi su Today.it

