Moirta Enrica Bonaccorti star tv e regina dei quiz | lottava da tempo contro un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e protagonista di numerosi quiz, è deceduta all’età di 76 anni. La notizia è stata diffusa dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, attraverso il suo account su X. La donna aveva combattuto da tempo contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa ha suscitato molta attenzione nel mondo dello spettacolo.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A dare la notizia per primo è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva, tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”. È stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno scrisse il testo del celebre brano La lontananza. Ha esordito come attrice di teatro, cinema e prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

